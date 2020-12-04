شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي» يدعو واشنطن بالالتزام للخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الموعد المحدد 11 ديسمبر الجاري، تمهيداً لعودة الخرطوم للاضطلاع بدورها الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والأفريقية، وعودتها إلى مكانها الطبيعي في المجتمع الدولي.

وعبَّر العسومي، في بيان له أمس الخميس، عن رفضه التام لمحاولات البعض باستخدام ذرائع واهية لتأجيل تنفيذ هذا القرار في الموعد المحدد، مؤكداً أهمية رفع المعاناة التي طال أمدها على الشعب السوداني الشقيق خلال سنوات طويلة من العزلة السياسية والاقتصادية، وتحمله التبعات الجسيمة جراء إدراج اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وثمّن رئيس البرلمان العربي الجهود، التي بذلتها الحكومة السودانية لرفع اسم البلاد من هذه القائمة، والجهود، التي تبذلها من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان، مُشدداً على موقف البرلمان العربي الثابت بشأن الدعم التام والمتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والازدهار.

كما طالب العسومي بإعادة النظر في مثل تلك القرارات مستقبلاً، لأنه لا يتحمل تبعاتها السلبية وآثارها المدمرة سوى الشعوب، التي لا يكون لها أي صلة أو أدنى مسؤولية في اتخاذ مثل هذه القرارات.

وفي منحى منفصل، أكد البرلمان العربي أمس، أهمية التوصل إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب بما ينسجم مع مبادئ العدالة والنظام والقانون الدولي الإنساني ومصالح الدول والشعوب كافة.

جاء ذلك في مداخلة لعضو البرلمان العربي النائب علوي الباشا في الاجتماع المشترك الثاني بين الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، الذي عقد افتراضياً أمس، تلبية لدعوة من الاتحاد البرلماني الدولي.

وبحسب «واس»، أشار النائب علوي إلى مخاطر الدعم غير المحدود، الذي يقدمه النظام الإيراني إلى أذرعه في المنطقة وتسليحه للميليشيات المسلحة المتطرفة واستهدافها المدنيين الأبرياء، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن الدول والمجتمعات العربية.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم.