شكرا لقرائتكم فيروس كورونا كورونا يحصد وفيات قياسية بإيطاليا وبريطانيا.. والأعلى بأميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت إيطاليا 993 وفاة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة في عدد قياسي جديد، يتجاوز عدد الوفيات في 27 آذار/مارس (969 وفاة)، وفقاً لآخر حصيلة رسمية نشرت الخميس التي شهدت تراجعا في عدد الحالات.

وفي لومبارديا وحدها (شمالاً) المنطقة الأكثر تضررا 347 وفاة وفقاً للأرقام التي نشرتها وزارة الصحة. وسجلت 23225 حالة جديدة مقابل 20709 إصابات جديدة و684 وفاة الأربعاء.

كورونا - أميركا

وفي المملكة المتحدة، تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، أكثر دولة متضررة في أوروبا، عتبة ستين ألف وفاة، الخميس، حسب السلطات الصحية.

وسجّلت السلطات 414 وفاة إضافية الخميس، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 60,113 وفاة لمرضى فارقوا الحياة خلال 28 يوماً على التثبت من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كورونا من بريطانيا

أما في حال احتساب شهادات الوفاة المشار عليها إلى كوفيد-19، أي التي تعني حالات كانت مشبوهة ولم يتم التثبت من إصابتها، فإنّ الحصيلة ترتفع إلى 69,752 وفاة حسب أرقام وزارة الصحة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وباتت المملكة المتحدة الأربعاء البلد الأول في العالم الذي يمنح الترخيص للقاح الشركة الأميركية فايزر والمختبر الألماني بيونتيك المضاد لكوفيد-19، على أن يصبح متوفراً اعتباراً "من الأسبوع المقبل"، على ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء.

كورونا - إيطاليا

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 3100 حالة وفاة بكوفيد -19 في يوم واحد، ما يتجاوز الرقم القياسي المسجل في الربيع الماضي، في حين أن عدد الأميركيين الذين يدخلون المستشفى بسبب الفيروس قد تجاوز 100 ألف لأول مرة والحالات الجديدة تتخطى 200 ألف يوميًا، وفقًا للأرقام الصادرة اليوم الخميس.