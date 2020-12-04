شكرا لقرائتكم خبر عن «ستاندرد أند بورز» يتخلى عن الذروة.. أسهم بوينج وتيسلا تحلّق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا الخميس بعد تقرير بأن فايزر قلصت هدفها لتوزيع لقاحها للوقاية من كوفيد-19.

ونزل مؤشر الأسهم الأمريكية القياسي عن ذروته في أواخر الجلسة بعد أن قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن فايزر تواجه عراقيل بسلسلة الإمداد فيما يتعلق باللقاح، مما دفع سهمها للتراجع.

أسهم بوينج

وقفزت أسهم بوينج بعد أن طلبت شركة رايان إير للطيران منخفض التكلفة 75 طائرة إضافية من طراز 737 ماكس بتكلفة تسعة مليارات دولار على أساس قائمة الأسعار، ملقية بحبل إنقاذ لصانع الطائرات الأمريكي المكروب.

وقفز سهم تيسلا بعد أن رفع جولدمان ساكس توصيته للسهم إلى «شراء» قبيل إضافة السهم إلى ستاندرد أند بورز 500.

تداولات تيسلا

كان سهم تيسلا الأكثر تداولا في السوق من حيث القيمة، متجاوزا 22 مليار دولار، بحسب بيانات رفينيتيف، أي أكثر من مثلي قيمة تداولات سهم بوينج، صاحب المركز الثاني.

وتراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة الأسبوع الماضي، لكنها ظلت بالغة الارتفاع عند 712 ألفا، بينما أظهر مسح آخر تباطؤ أنشطة قطاع الخدمات الأمريكي إلى أدنى مستوى خلال ستة أشهر في نوفمبر /تشرين الثاني.

وقال سال برونو، مدير الاستثمار في إنديكس آي.كيو، «لا أتوقع أن تعود تلك الأرقام إلى طبيعتها لحين البدء في توزيع اللقاح.. السوق لا تأبه لذلك وتقول إننا نرنوا إلى الربع الأول أو الثاني وإلى توزيع اللقاح على الناس.»

وبناء على البيانات، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 86.71 نقطة بما يعادل 0.29 بالمئة ليصل إلى 29970.5 نقطة، وفقد ستاندرد أند بورز 2.24 نقطة أو 0.06 بالمئة ليسجل 3666.77 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 27.82 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 12377.18 نقطة.

(رويترز)