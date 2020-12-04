شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نمضي على نهج المؤسسين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقدير الجهود المباركة التي بذلها الآباء المؤسسون للدولة، الأمر الذي جعل القيادة الرشيدة تسير على نهجهم المبارك بكل عزيمة وإرادة صلبة.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «مع بداية عام الخمسين لدولتنا.. نستذكر بتقدير وعرفان، الجهود المباركة للآباء المؤسسين.. نمضي على نهجهم بعزيمة قوية وإرادة صلبة.. مستندين إلى إرث ثري من القيم والنجاحات، وطاقات بشرية هي أغلى ثرواتنا وأهمها وخطط طموحة لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا».

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: نمضي على نهج المؤسسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.