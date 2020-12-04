شكرا لقرائتكم خبر عن «درة الأزمان» يتغنى بأشعار بلحيف النعيمي في حب الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني ال 49، نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة ولجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، النسخة الرابعة من الحفل الغنائي «درة الأزمان 2020».

شارك الفنانون حسين الجسمي، ولطفي بوشناق، وعبدالله المستريح النعيمي، وراشد المستريح النعيمي، أكرم المطر، والفنانة عريب، في الحفل، وقدموا من كلمات وأشعار الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة رسالة حب ووفاء وفخر بدولة الإمارات ومسيرتها وقيادتها الرشيدة.

والتزاماً بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، أقيم الحفل في منطقة الجادة بالشارقة – المفتوحة- وخصص الحفل للسيارات مع وجود شاشة عرض سينمائية خارجية، واستقطب مشاركة ما يقارب 200 سيارة، تضم كل منها 2 إلى 3 أشخاص كحد أقصى.