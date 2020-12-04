صور.. الأقصر تستضيف ورشة عمل لتدريب "النحالين" في صعيد مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:
شهدت محافظة الأقصر، انعقاد ورشة العمل لمشروع PLANT-B ، تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وبمشاركة هيئة البريما ومركز البحوث الزراعية لتدريب "النحالين" في صعيد مصر، وذلك تحت عنوان "تربية ملكات نحل العسل والأهمية الاقتصادية للنحل" بالأقصر.
حضر المؤتمر اللواء دكتور عماد ابو العزائم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر نائبا عن محافظ الأقصر، والدكتور هاشم محمد نائبًا عن رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد وقاية النباتات، وعدد من علماء بحوث النحل في مصر.
شرحت مديرة المشروع الدكتورة سعاد شعيرة الأستاذة بقسم المكافحة الحيوية، أهداف المشروع ومنها التعريف بالتنمية الاقتصادية للنحل، وزيادة كفاءة النحال المصري في تربية النحل بالإضافة إلى المعوقات التي تواجه تربية النحل في صعيد مصر وكيفية مواجهتها.
كما أوضح اللواء دكتور عماد ابو العزايم، أن محافظة الأقصر تدعم كل المؤتمرات العلمية التي تقام في الأقصر، مضيفا أن المحافظة مستعدة لمساعدة الشباب المتقدمين لإقامة مشروعات زراعية وخاصة في صناعة نحل العسل لأن محافظة الأقصر تمتاز بالتنوع النباتي لجوها الدافئ.
اختتمت الورشة بعقد عدد من المحاضرات من علماء مركز البحوث الزراعية بقسم النحل وتعليم النحالين تربية ملكات النحل ومقاومة أمراض وآفات النحل باستخدام طرق المكافحة المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق منتج صحي آمن خالي من متبقيات المبيدات، يتضمن اللقاء زيارة حقلية وتدريب عملي للمربين وجولة سياحية.
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