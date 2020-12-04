وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان بفيروس "كورونا"

قالت مؤسسة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، عبر تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" فجر اليوم الخميس، إن الرئيس الأسبق توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.
وأفادت مؤسسة "فاليري جيسكار ديستان" بأن المنية وافته يوم الأربعاء 2 ديسمبر في منزل عائلته بمنطقة لوير شير.
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد قالت في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان الذي تولى الرئاسة من عام 1974 إلى عام 1981، قد توفي عن عمر ناهز 94 عاما.
ونقل الرئيس الفرنسي الأسبق في منتصف شهر نوفمبر إلى مستشفى في مدينة تور بغرب فرنسا، علما وأنه مكث بالمستشفى لفترة وجيزة في سبتمبر الماضي بعد أن شكا من مشكلات في الجهاز التنفسي.
روسيا اليوم
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