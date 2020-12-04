سوريا: مقتل جندي تركي في عفرين باشتباكات مع الأكراد

سيف اليزيد - أنقرة (وكالات) قتل عسكري تركي في مواجهات مع وحدات حماية الشعب الكردية بمنطقة عفرين شمال سوريا، التي تسيطر عليها تركيا وفصائل سورية موالية لها، وفق ما أعلنت أمس وزارة الدفاع التركية. وقتل العسكري خلال المواجهات التي اندلعت بعد محاولة توغل من جانب وحدات حماية الشعب، بحسب ما أكدت وزارة الدفاع التركية. وتسيطر تركيا على عفرين ذات الغالبية الكردية منذ شنها عملية عسكرية في المنطقة عام 2018 لدعم الفصائل السورية الموالية لها ضدّ وحدات حماية الشعب، أبرز فصيل كردي في سوريا. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب بأنها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني.

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