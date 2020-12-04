واشنطن تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

سيف اليزيد - واشنطن (رويترز) فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة تتعلق بإيران على كيان وفرد بينما تواصل واشنطن زيادة الضغط على طهران خلال شهور الرئيس دونالد ترامب الأخيرة في السلطة. وجاء على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن العقوبات استهدفت مجموعة «شهيد ميسامي»، المرتبطة بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي.

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