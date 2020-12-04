مبعوث أمريكي: إيران ستحجم على الأرجح عن الانتقام لمقتل فخري زادة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قال أكبر مبعوث أمريكي بشأن إيران، اليوم الخميس، إنه من غير المرجح أن تنتقم إيران لاغتيال العالم النووي الكبير محسن فخري زادة قبل تولي جو بايدن الرئاسة؛ خشية أن تعرض للخطر أي إمكانية لتخفيف العقوبات في المستقبل.

وقال إليوت آبرامز؛ الممثل الأمريكي الخاص لواشنطن بشأن إيران وفنزويلا في مقابلة مع رويترز: إن إيران ”في أمس الحاجة“ لتخفيف العقوبات من الولايات المتحدة، وإن هذا الأمر سيكون عنصرا أساسيا في قرارها مع تولي بايدن الرئاسة من الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني.

وأضاف آبرامز: ”إذا كانوا يريدون تخفيف العقوبات فإنهم يعلمون أنهم بحاجة لدخول نوع من المفاوضات بعد 20 يناير، وسيدركون عندئذ أن عليهم عدم القيام بأي أنشطة، في الفترة من الآن وحتى 20 يناير، تجعل تخفيف العقوبات أكثر صعوبة“.