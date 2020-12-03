ترامب والسيسي يبحثان هاتفيا قضايا المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، اتصالا بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي بحثا خلاله القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي فإن ترامب والسيسي تباحثا حول بعض من الموضوعات وعلاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة. وأكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين واشنطن والقاهرة، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.

بدوره، عبر السيسي عن تقديره لجهود وإسهامات ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين. وأشار إلى استمرار مصر في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

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