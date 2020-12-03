"رويترز": بومبيو انتقد تركيا بشدة على "إس-400" في اجتماع للناتو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وجه انتقادات شديدة لتركيا خلال الاجتماع الوزاري الأخير لحلف الناتو، على شرائها صواريخ "إس-400" الروسية.

وقال الدبلوماسيون والمسؤولون الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم نظرا لسرية المباحثات، إن بومبيو قال خلال الاجتماع الذي انعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الثلاثاء إن تركيا تقوض أمن الناتو وتتسبب بحالة من عدم الاستقرار في شرق المتوسط بنزاعها مع اليونان وقبرص على موارد الغاز.

وقال الدبلوماسيون إن حديث بومبيو دفع حلفاء آخرين في الاجتماع بينهم فرنسا واليونان ولوكسمبورغ، إلى انتقاد تركيا.

ووصفت لهجة الحديث في الاجتماع بأنها كانت "محسوبة" لكنها اتسمت بمجابهة أعنف مما جرت عليه العادة في اجتماعات الحلف.

وذكر أحد المسؤولين أن "الولايات المتحدة حثت تركيا في مناسبات عدة على حل مسألة "إس-400" والتوقف عن استخدام المقاتلين السوريين في الصراعات الخارجية ووقف الأعمال الاستفزازية في شرق المتوسط".

ونقلت "رويترز" عن مصادر تركية على معرفة بما دار في الاجتماع، أن بومبيو وجه "اتهامات ظالمة" ولم تكن هناك جبهة موحدة ضد تركيا.

وقالت إن تركيا أبدت استعدادها لمحادثات مع اليونان دون شروط مسبقة.

وبشأن الخلافات بين أنقرة وواشنطن، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس، إنه لا يمكنه التعليق على اجتماع سري.

وأضاف في فعالية عامة: "أوضحت للتو الخلافات بين البلدين والقضايا المعلقة... اضطررنا لشراء "إس-400" من روسيا لأننا لم نستطع ذلك من حلفائنا".