تأجيل إعدام طبيب سويدي في إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد محامي طبيب سويدي إيراني محكوم عليه بالإعدام في إيران بناء على اتهامات بالتجسس بأنه جرى تعليق إعدامه بشكل موقت. وقال المحامي هلاله موسافيان لوكالة العمال الإيرانية «لحسن الحظ جرى تأجيل إعدام أحمد رضا جلالي لأيام قليلة لأسباب ما زالت غير معلومة». وقال موسافيان «إن المفاوضات الدبلوماسية بين السويد وإيران يمكن أن تكون وراء التعليق المؤقت للحكم». وقال موسافيان «إن المفاوضات الدبلوماسية بين السويد وإيران يمكن أن تكون وراء التعليق المؤقت للحكم».

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