145 دولة تصوت على تسوية القضية الفلسطينية سلميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في اجتماعها المنعقد أمس بمقر الأمم المتحدة الدائم، القرار المعنون بـ «تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية» بتصويت 145 دولة لمصلحة القرار، ومعارضة 7، وامتناع 9 دول عن التصويت.

وأقرت القرار المعنون بـ»البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين»، بتصويت 142 دولة لمصلحة القرار، ومعارضة 8، وامتناع 11 دولة.

وحظي القرار المعنون بـ «اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف» بتصويت 91 دولة لمصلحته، ومعارضة 17، وامتناع 54 دولة عن التصويت.

والقرار الرابع الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة هو «شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة»، على تصويت 82 دولة لمصلحته، مع معارضة 25، وامتناع 53 دولة عن التصويت، أما القرار المتعلق بالجولان السوري، فقد حظي بتأييد 88 دولة، مع معارضة 9 دول، وامتناع 62 عن التصويت.

وقال رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة فولكان بوزكير، في كلمة قبل التصويت: إن قضية فلسطين عرضت على الجمعية العامة للمرة الأولى عام 1947، واعتمدت الجمعية العامة قرارات عدة في هذا الخصوص على مدى العقود السبعة الماضية، لكن لم يتغير شيء.

وأوضح رئيس الجمعية العامة أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعرب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في كلمته، عن الامتنان للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، داعيا الدول الأعضاء للوفاء بتعهداتها بموجب القانون الدولي، بما فيها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والالتزامات ضمن اتفاقية جنيف الرابعة.

وحث رياض منصور، على دعم التصريحات والالتزامات عبر القيام بعمل جدي وتوظيف جميع الوسائل السياسية والقانونية الشعبية المشروعة والمتاحة، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بما فيها للاجئي فلسطين عبر وكالة الأونروا، إلى حين إيجاد حل عادل لمحنتهم، بموجب القرار 194 الذي يؤكد على حقهم في العودة.