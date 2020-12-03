السعودية ومصر والمغرب وباكستان تدعو لحماية المواقع الدينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقود السعودية وعدد من الدول بينها مصر والمغرب وباكستان ودول أخرى تكتلا يدعو الأمم المتحدة لوضع قرار ملزم يدعو إلى تعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية.

جاء ذلك في كلمة رئيس قسم الجمعية العامة بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة خدام الفايز للأمم المتحدة أمس، والتي أشار فيها إلى أن المملكة دأبت على العمل على ترسيخ نهج التعددية والدبلوماسية ومبادئ الاحترام المتبادل في علاقاتها الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفاء منها والتزما بميثاق الأمم المتحدة والركائز الثلاث للأمم المتحدة، وهي التنمية المستدامة، والأمن والسلم، وحقوق الإنسان.

وقال «في هذا الوقت يحتاج العالم إلى السلام أكثر من أي وقت مضى»، معربا عن شكره إلى وفود بنغلاديش وباكستان والفلبين لجهودهم في تقديم قرارين تحت هذا البند شارك وفد المملكة في رعايتهما ودعمهما.

وأشار إلى أن المملكة أنشأت مركز الملك عبدالله الدولي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا عام 2012م، حيث يمثل المركز انطلاقة تاريخية نحو حوار إنساني هادف ومسؤول يسعى لتعزيز القواسم المشتركة بين أتباع الأديان.

وأضاف «أنشأنا المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ليقوم برصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة، وهدفه أن يكون المرجع الأول عالميا في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال، فضلا عن تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي يسعى إلى بناء إمكانات لدى الدول الأعضاء في مواجهة الإرهاب والتطرف، وكذلك تأسيس مركز يعتمد في طرقه وأساليبه على مكافحة الإرهاب».

وأبان أنه أصبح لزاما على المجتمع الدولي إرساء السلام في العالم باتباع سياسات وطرق تتسم بالشمولية والتكامل وتفعيل العناصر الوقائية لنشر ثقافة السلام، من خلال نشر قيم السلام والتسامح ومشاركتها مع الأجيال الناشئة عبر مناهج التعليم وإبرازها إعلاميا.