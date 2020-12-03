شكرا لقرائتكم خبر عن عدد خاص لمجلة مرامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أصدر المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، عدداً خاصاً من مجلة مرامي بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات ال 49، احتوى على موضوعات متنوعة تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني.

تم تسليط الضوء على تعيين الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، كأول امرأة عربية وإماراتية رئيساً للاتحاد الدولي للناشرين، وضم ملف العدد سياحة في أجمل وأهم معالم كل إمارة ومدينة بدولة الإمارات.

كما أكدت الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في حوارها مع المجلة، أن المرأة الإماراتية محظوظة بقيادة حكيمة تثمن قدراتها، وتم تسليط الضوء على مسيرة نجاح وتميز موضي الشامسي مدير عام مراكز التنمية الأسرية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

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