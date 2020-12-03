الشحـي وبلقيـس يصـدحـان بـحـب الإمـارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد حمدي شاكر

وسط إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي سيطر على المكان، استضافت ساحة حديقة البرج بمنطقة وسط دبي، مساء أمس الأول، أعداداً كبيرة من مواطني ومقيمي الدولة، للاحتفاء باليوم الوطني ال49، ضمن أمسية غنائية نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحياها محمد الشحي، وبلقيس فتحي، وصدحا خلالها بحب الإمارات.

وبدأ الحفل في الثامنة والنصف مساء، بفقرة غنائية للمطرب الشاب محمد الشحي الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، سواء في الأغنيات الوطنية أو أعماله الخاصة، ومن بينها

«حي بالشهامة»، و«جيش البلد»، و«كشف المحبة»، و«حياتي»، و«جدي الوافين»، وغيرها من الأعمال المميزة.

وبعد انتهاء الشحي من الغناء استمتع الجمهور بعدد من الأغنيات والألحان الوطنية على أنغام الدي جي. وكان الجمهور على موعد مع بلقيس فتحي، وتفاعل معها بشكل كبير حتى الأطفال الذين حضروا الحفل، وقدمت أغنية «الله يا دار زايد» وسط فرحة وسعادة غامرة من الحضور. ثم أبدعت في «ياطير الحب» لتنثر من خلالها إبداعها على مسرح حديقة البرج، كما قدمت أيضاً «شوف لي حل بجمالك»، و«هذا منو»، وغيرها من أعمالها المعروفة. ووجهت بلقيس تحية لجمهورها وهنأت الإمارات حكومة وشعباً باليوم الوطني ال49.