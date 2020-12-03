شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة هنري شينو أخصائي «تغذية المشاهير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي في لوجانو بسويسرا، خبير التغذية الفرنسي الشهير هنري شينو، الذي كان عدد من كبار الشخصيات والمشاهير في عداد زبائنه.

وتعاون مع شينو الذي توفي عن 77 عاماً، العديد من مشاهير السياسة مثل رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برسلكوني، ورئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف. ومن الرياضيين الذين تعاون معهم أخصائي التغذية الشهير، الأرجنتيني مارادونا، والفرنسي زين الدين زيدان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو. ومن أهل الفن نجم الأوبرا لوتشيانو بافاروتي، وعارضة الأزياء ناومي كامبل.

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