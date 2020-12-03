شكرا لقرائتكم خبر عن غادة على تناقش ‎مشاركة المرأة في الحياة السياسية بندوة فى جامعة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت غادة على، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كمتحدث رسمى فى ندوة "مشاركة المرأة في الحياة السياسية"، في خطوة من خطوات التثقيف السياسي لطالبات الجامعات، جاء ذلك تلبية لدعوة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم.

و‎أشاد الدكتور أحمد جابر بالمجهودات الملموسة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصدير كوادر شبابية مؤهلة في المجال السياسي والنسائي، واستعرض العديد من إنجازات التنسيقية في المجال التنفيذي كنواب للمحافظين ومجلس الشيوخ والبرلمان، كما وجه الشكر للدكتورة غادة علي باعتبارها نموذجًا مشرفًا للسياسة بمفهومها الجديد.

‎كما ناقشت غادة علي دور المرأة في المجتمع المصري، بالإضافة إلى محاور إستراتيجية تمكين المرأة والتي تتضمن تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا وكذلك محور الحماية، مطالبةً بضرورة دعم ومساندة الطالبات وتأهيلهم للمنافسة والعمل العام خاصةً أنه لن يتحقق التمكين إلا بالتأهيل الصحيح على كل المستويات.