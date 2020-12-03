صور.. احتفالات في "الكرنك" باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:
احتفلت شركة مصر للصوت والضوء باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق 3 ديسمبر من كل عام، بإقامة عرض الصوت والضوء باللغة العربية داخل معابد الكرنك بالأقصر مجانًا بحضور المئات من ذوي القدرات الخاصة.
شهد فعاليات الاحتفال، الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر نائبًا عن محافظ الأقصر، وحاتم محمد الصغير مدير عام الصوت والضوء بالكرنك، والدكتور مصطفي الصغير مدير عام الكرنك والمشرف العام علي طريق الكباش، وأحمد أبو عارف ممثلاً عن التربية الخاصة، ومحمد رمضان مدير عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي.
من جانبه، أوضح حاتم الصغير، أنه للسنة الثالثة على التوالي تنظم شركة مصر للصوت والضوء برئاسة محمد عبد العزيز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، احتفالاتها باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عروض الصوت والضوء في مناطق الكرنك والهرم وادفو وفيلة وأبو سمبل.
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