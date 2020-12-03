مؤشرات على تباطؤ وتيرة تفشي كورونا في فرنسا

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رصدت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الخميس، مؤشرات على تباطؤ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت وزارة الصحة 12696 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضاً من 14046 إصابة سجلت أمس الأربعاء.

كما انخفضت أعداد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس إلى أدنى مستوى لها خلال شهر.

وزاد إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب الإصابة بكوفيد-19 ليبلغ 54140 وفاة، وذلك بعد تسجيل 324 وفاة اليوم الخميس مقابل زيادة 310 وفيات في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الإصابات في فرنسا حتى الآن مليونين و257331.

وتعيش فرنسا إغلاقاً عاماً ثانياً لوقف الموجة الثانية من تفشي الفيروس.

وتعتقد السلطات الفرنسية أنها ستبدأ حملة تلقيح شاملة ضد كورونا في الأسابيع المقبلة بعد صدور الموافقة على لقاحي "فايزر/ بيونتك" و"موديرنا".