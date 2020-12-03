رئيس وزراء فرنسا: حملة التلقيح ضد كورونا تبدأ في يناير

سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الخميس، أن حملة التلقيح العامة ضد فيروس كورونا المستجد ستبدأ في يناير المقبل لصالح مليون شخص مسن في دور الرعاية.

وأوضح كاستيكس، خلال مؤتمر صحفي، أن الحملة ستتواصل في فبراير ليستفيد منها 14 مليون شخص معرضين لخطر الإصابة بالفيروس ثم في الربيع لمجمل الفرنسيين، مضيفا أن اللقاحات ضد كوفيد-19 في فرنسا ستكون مجانية للجميع.

وأكد أنه بفضل الطلبات التي قدمت على المستوى الأوروبي "ستمتلك فرنسا إمكانات بمستوى 200 مليون جرعة، ما سيسمح بتلقيح مئة مليون شخص" إذ يتطلب اللقاح في الوقت الحاضر جرعتين بفارق بضعة أسابيع.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أن استراتيجية التلقيح "ستعرض على البرلمان" خلال ديسمبر الجاري، متعهدا "بلزوم شفافية تامة ووضوح تام بشأن كل القرارات التي ستتخذ".

وأوضح أن حملة التلقيح ستبدأ بلقاحي "فايزر/بايونتيك" و"موديرنا" اللذين سيتوافران في أواخر ديسمبر على أقرب تقدير، أو اعتبارا من يناير، بعد الحصول على إذن من السلطات الصحية الأوروبية والفرنسية.

من جهة أخرى، أوصى رئيس الوزراء بحصر تجمعات أعياد رأس السنة بستة أشخاص بالغين إضافة إلى الأطفال.

وقال "حدد معظم جيراننا الأوروبيين حدا أقصى للمدعوين إلى سهرات رأس السنة يتراوح بين ستة وعشرة أشخاص ما عدا الأولاد، بحسب البلدان"، مضيفا "يبدو لنا من المنطقي أن نوصيكم بلزوم حد أقصى قدره ستة أشخاص بالغين، ما عدا الأولاد".

وأكد أن "انتشار الفيروس يواصل التراجع من أسبوع إلى أسبوع"، طارحا إمكانية تدني الحصيلة اليومية "في الأيام المقبلة عن عتبة عشرة آلاف إصابة يومية كحد متوسط".

وبلغ عدد الوفيات جراء كوفيد-19 في فرنسا أكثر من 53 ألف وفاة منذ مارس الماضي.