إيطاليا ترصد 993 وفاة بكورونا مسجلة أعلى رقم يومي على الإطلاق

سيف اليزيد - سجلت إيطاليا، اليوم الخميس، 993 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في عدد قياسي للوفيات اليومية منذ بدء انتشار الجائحة بها في فبراير الماضي.

ويتجاوز هذا الرقم عدد الوفيات التي سجلت يوم 27 مارس الماضي والبالغ 969 وفاة إبان الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي لومبارديا وحدها (شمال)، وهي المنطقة الأكثر تضررا، سجلت 347 وفاة وفقاً للأرقام التي نشرتها وزارة الصحة.

وأما الإصابات الجديدة التي أحصيت اليوم، فبلغت 23225 حالة جديدة مقابل 20709 إصابات جديدة، و684 وفاة أمس الأربعاء.

تأتي هذه الإحصائيات بينما أصدرت الحكومة الإيطالية، ليل الأربعاء، مرسوماً يقضي بتشديد شروط التنقل خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، لمنع حدوث موجة ثالثة من تفشي وباء كوفيد-19.

واعتباراً من 21 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير المقبل، سيمنع التنقل بين أقاليم إيطاليا العشرين إلا لأسباب صحية أو من أجل العمل.

كان التنقل مسموحاً بين مناطق صنف خطر الوباء فيها على أنه معتدل أو «أصفر»، لكنه كان ممنوعاً بين مناطق يصنف الوضع فيها على أنه آخذ بالتدهور (برتقالي)، أو خطير (أحمر).

بالإضافة إلى ذلك، سيمنع في 25 و26 ديسمبر وفي الأول من يناير التنقل خارج المدينة أو البلدة، إلا لأسباب صحية، أو من أجل العمل.

وإيطاليا أول بلد أوروبي تفشى فيه الوباء بشكل خطير الموجة الأولى في الربيع الماضي.