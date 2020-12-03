وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 60 ألفاً

سيف اليزيد - تجاوزت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة، عتبة ستين ألف وفاة اليوم الخميس.

وقالت السلطات الصحية إنها سجلت 414 وفاة إضافية خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة. وهو ما جعل الحصيلة الإجمالية للوفيات تزيد إلى 60,113 وفاة لمرضى فارقوا الحياة خلال 28 يوماً على التثبت من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

أما في حال احتساب شهادات الوفاة المشار عليها إلى كوفيد-19، أي التي تعني حالات كانت مشبوهة ولم يتم التثبت من إصابتها، فإنّ الحصيلة ترتفع إلى 69,752 وفاة حسب أرقام وزارة الصحة.

وبريطانيا هي أكثر دولة متضررة في أوروبا بالوباء من حيث عدد الوفيات.

وتستعد المملكة المتحدة لبدء حملة تلقيح على نطاق واسع ضد فيروس كورونا بعد أن أصبحت أول دولة في العالم ترخص لاستخدام لقاح طورته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية.

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