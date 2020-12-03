- 1/2
- 2/2
كورونا البرتغال
اعلنت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو اليوم الخميس، أن خدمة الصحة العامة في البلاد ستكون مسؤولة عن توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا والتي ستكون مجانية للجميع.
وقالت تيميدو إن “البلاد ستشتري 22 مليون جرعة من لقاح كورونا بقيمة 200 مليون يورو”.
بدوره قال رئيس منظمة الأدوية روي سانتوس إيفو، إن “البرتغال وقعت اتفاقيات لشراء اللقاحات مع الشركات المصنعة المحتملة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا”.
وسجلت البرتغال التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة إصابات بكورونا بلغت حصيلتها 303846 حالة، و4645 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر البرتغال: لقاحات كورونا ستكون مجانية للجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.