البرتغال: لقاحات كورونا ستكون مجانية للجميع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

اعلنت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو اليوم الخميس، أن خدمة الصحة العامة في البلاد ستكون مسؤولة عن توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا والتي ستكون مجانية للجميع.

وقالت تيميدو إن “البلاد ستشتري 22 مليون جرعة من لقاح كورونا بقيمة 200 مليون يورو”.

بدوره قال رئيس منظمة الأدوية روي سانتوس إيفو، إن “البرتغال وقعت اتفاقيات لشراء اللقاحات مع الشركات المصنعة المحتملة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا”.

وسجلت البرتغال التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة إصابات بكورونا بلغت حصيلتها 303846 حالة، و4645 وفاة.