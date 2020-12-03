شرطة الدار البيضاء تنفي تعنيف شخص كان على نزاع بإدارة إحدى المصحات

تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، منذ مساء أمس الأربعاء، تدوينات، تفيد بقيام عناصر الشرطة في مدينة الدار البيضاء، بتعنيف واعتقال شخص، إثر بثه لمقطع فيديو مباشر، ينقل من خلاله ملابسات نزاع جمعه بإدارة إحدى المصحات الخاصة في نفس المدينة.

وعلى إثر ذلك، نفت ولاية أمن الدار البيضاء، مساء الخميس، قيام عناصر الشرطة تعنيف أو اعتقال المعني بالأمر، مؤكدة في المقابل بأن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية تجري في إطار الحياد والاحترام التام للضوابط المهنية والقانونية الجاري بها العمل.

وأضاف المصدر نفسه، عبر بلاغ له، أنه بتاريخ أمس الأربعاء 2 دجنبر الجاري، توصلت قاعة القيادة والتنسيق بالدار البيضاء، بإشعار حول وقوع نزاع بين الشخص المشار إليه في التدوينات المذكورة، والأطر الطبية والإدارية بإحدى المصحات، وهو ما استوجب إيفاد عناصر دائرة الشرطة المختصة ترابيا إلى عين المكان، وهي اللحظة التي تظاهر فيها أحد طرفي القضية بالإغماء أثناء إشعاره بضرورة الانتقال لمصلحة الأمن من أجل مباشرة الإجراءات القانونية التي يقتضيها البحث في هذا الخلاف.

علاوة على ذلك، أكدت ولاية أمن الدار البيضاء، أن مصالح الشرطة بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في هذه القضية، والتي يتعلق موضوعها باتهامات متبادلة بين طرفي النازلة في شأن العنف وقبول شيك على سبيل الضمان، حيت تم الاستماع إلى جميع أطرافها في محاضر قانونية، وذلك دون إخضاع أي منهم لأي إجراء مقيد للحرية بخلاف ما ورد في التدوينات المرجعية.

