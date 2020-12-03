شدد العديد من سكان مدينة تطوان، في تصريحات متفرقة لـ”اليوم 24″، علی كون فقيد كرة القدم الوطنية محمد أبرهون يحظی بالكثير من الاحترام والتقدير من طرف ساكنة المدينة.

وأكد المتحدثون أن خبرفض وفاته نزل كالصاعقة، مبرزين أن المرحوم كان يتمتع بأخلاق عالية وأنه ينتمي الی أسرة مشهود لها بدماثة الخلق وحسن التعامل والاحترام.

كانت هذه تفاصيل خبر شهادات مٶثرة لساكنة تطوان في وفاة أبرهون -فيديو- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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