نشرة خاصة.. تساقطات ثلجية مهمة ورياح قوية وأمطار قوية محليا رعدية بعدد من المناطق

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن عددا من مناطق المملكة ستشهد تساقطات ثلجية مهمة وطقس بارد ورياح قوية وأمطار قوية محليا رعدية، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة إلى غاية الأحد المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أنه من المتوقع نزول تساقطات ثلجية مهمة ما بين 20 و60 سنتيمترا فوق مستوى 1300 متر، بعمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وشيشاوة والحاجب وإفران وخنيفرة وميدلت وورزازات وصفرو وتازة وتنغير، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة الثالثة زوالا وإلى غاية بعد غد السبت على الساعة الحادية عشرة مساء، فيما ستهم بعض التساقطات الثلجية (10 إلى 15 سم) خلال نفس الفترة الزمنية أقاليم وجدة وتاوريرت وجرادة وفكيك وكرسيف والحسيمة.

وأضافت النشرة أنه من المتوقع أن تعرف عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وميدلت وبني ملال وبولمان وتنغير، طقسا باردا تتراوح درجاته الدنيا ما بين ناقص 08 وناقص 03 ودرجاته العليا ما بين 01 و06 درجات. كما ستعرف عمالات وأقاليم الحسيمة وشيشاوة والحاجب وفكيك وكرسيف وإفران وجرادة وخنيفرة وورزازات وصفرو وتاوريرت وتازة، طقسا باردا تتراوح درجاته الدنيا ما بين ناقص 02 و02 درجات، ودرجاته العليا ما بين 03 و08 درجات، وذلك ابتداء من يوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد المقبل.

وسجل المصدر ذاته أن عمالات وأقاليم الحسيمة وبولمان وشفشاون وفحص-أنجرة وكرسيف وإفران والعرائش والمضيق-الفنيدق وميدلت ووجدة-أنجاد وصفرو والحاجب وفاس ومكناس ومولاي يعقوب وطنجة-أصيلة وتاونات وتاوريرت وتازة وتطوان، ستشهد رياحا قوية تتراوح سرعتها بين 75 و85 كلم في الساعة، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء.

كما ستهم هذه الرياح القوية، بعد غد السبت، عمالات وأقاليم الحوز والحسيمة وأزيلال وبركان وشتوكة-آيت باها ودريوش وفكيك وكلميم وكرسيف وميدلت والناظور وورزازات ووجدة-أنجاد وسيدي إفني وتارودانت وتازة وتيزنيت.

وأشارت النشرة، أيضا، إلى أن أمطارا قوية محليا رعدية ستهم عمالات وأقاليم الحسيمة وبني ملال وشفشاون وفاس وخنيفرة والعرائش ومولاي يعقوب وتاونات وتازة وتطوان، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة الثالثة زوالا وإلى غاية بعد غد السبت على الساعة السادسة مساء، فيما ستهم أمطار معتدلة، مصحوبة محليا بتساقط للبرد، خلال نفس الفترة الزمنية، أقاليم بركان والحاجب وفحص-أنجرة وإفران والقنيطرة والخميسات وخريبكة والمضيق-الفنيدق ووزان ومكناس والدريوش والناظور وتاوريرت ووجدة أنجاد والرباط وسلا وصفرو وسيدي قاسم وسيدي سليمان وتمارة-الصخيرات وبن سليمان.