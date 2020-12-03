التوزيع الجغرافي للإصابات الـ4334 بكورونا.. 58% في جهتي الرباط والدار البيضاء

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ4334 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1798 حالة، من بينها 1284 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 707 حالة جديدة، منها 203 حالة بالقنيطرة. وبجهة سوس ماسة، سجلت 524 حالة، منها 260 حالة بأكادير. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 336 حالة، منها 204 حالة بطنجة. وبجهة الشمال، سجلت 277 حالة، منها 125 حالة بطنجة. وبجهة الشرق سجلت 224 حالة، ثم 148 بجهة كلميم واد نون، و130 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و105 بجهة بني ملال خنيفرة، وبجهة فاس مكناس سجلت 99 حالة، وبجهة درعة تافلالت سجلت 67 حالة، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 19 حالة. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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