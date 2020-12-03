إسرائيل تحذر من هجمات إيرانية محتملة لمؤسساتها بالخارج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، من احتمال استهداف مؤسسات تابعة لها في الخارج بعد التهديدات الإيرانية الأخيرة.
وصعدت إيران من تهديداتها إثر عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، والتي وصفها مسؤول إيراني بارز بأنها "معقدة"، تمت بأسلوب "جديد بالكامل".
والجمعة الماضية، أعلنت إيران مقتل العالم النووي محسن فخري زاده، رئيس منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع، إثر استهدافه من قبل مسلحين بمقاطعة دماوند شرق طهران.
وزادة مدرج على لائحة عقوبات وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2008، على خلفية "نشاطات وعمليات ساهمت في تطوير برنامج إيران النووي.
بينما اتهمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالوقوف خلف برنامج نووي عسكري.
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