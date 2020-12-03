مقتل 3 رجال أمن وإصابة 19 مدنيا بانفجار شرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 أفراد من قوات الأمن الأفغانية، على الأقل، في انفجار سيارة مفخخة بإقليم باكتيا، شرقي البلاد.

وأصيب 19 مدنيا في الانفجار الذي وقع بمدينة "جارديز" عاصمة الإٌقليم.

وقال عبدالرحمن مانجال، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن الانفجار استهدف قوة أمنية كانت تقوم بدورية في المنطقة.

وأضاف أن القتلى تابعون لمديرية الأمن الوطني، وهى هيئة الاستخبارات الأفغانية، كما أدى التفجير القوي إلى أضرار بأسواق ومحال قريبة من الموقع.

فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير بعد.

وتجري الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان المسلحة محادثات سلام منذ أكثر من شهرين بهدف وضع حد لعقود من الحرب، ورغم ذلك يتواصل الصراع العنيف.

وعلى الرغم من ذلك، أشار الطرفان إلى حدوث تقدم أولي في المحادثات بينهما، والتي لاقت ترحيبا واسعا داخل البلاد وخارجها.

ووافق الجانبان على الإجراءات الخاصة بمحادثات السلام، وعلى البدء في مناقشة جدول الأعمال الخاص بهذه المحادثات.