شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة حوثية جديدة شرق الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل 9 مدنيين وأصيب 7 آخرون مساء اليوم (الخميس) في قصف عشوائي حوثي استهدف مجمعاً تجارياً شرق محافظة الحديدة.

وأكد وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي أن الضحايا من المدنيين وعمال المصنع، لافتاً إلى أن الحصيلة أولية ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل مهامها خصوصاً في ظل استمرار قصف المليشيا للموقع بالمدفعية بالإضافة إلى أن هناك جرحى في حالة خطيرة.

واعتبر القديمي تلك الجريمة انتهاكاً صارخاً لاتفاق ستوكهولم وللقرارات الدولية، وتحدياً للجهود الأممية التي تبذل لتحقيق السلام وإنهاء العنف والحرب.

وكانت المليشيا قصفت اليوم مديرية حيس بمختلف أنواع الأسلحة مما تسبب في إصابة طفل لا يتجاوز عمره عاماً بإصابات خطيرة حيث دخلت رصاصات المليشيا في الجانب الأيسر من ظهره.

وقالت مصادر عسكرية أن معدل الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين ارتفع بشكل مرعب يعبر عن نهج المليشيا في إبادة المدنيين خلال الثلاثة أيام الماضية، موضحة إن القصف جاء بالتزامن مع رصد القوات المشتركة 4 طائرات استطلاع تابعة لمليشيات كانت تحلق في سماء حيس ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا.