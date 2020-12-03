شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يستقبل السيسي الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، أنّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سيبدأ الأحد زيارة دولة إلى فرنسا تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة ماكرون إلى مصر في يناير/كانون الثاني 2019، وتهدف إلى تعميق العلاقات بين باريس والقاهرة «الشريك الاستراتيجي» وذات الدور «المحوري للاستقرار في الشرق الأوسط»، وفق المصدر نفسه.