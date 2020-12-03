شكرا لقرائتكم خبر عن تيجالي يشكو ويلتون لـ«الانضباط» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

علم «الخليج الرياضي» أن سيبستيان تيجالي مهاجم النصر رفع شكوى إلى لجنة الانضباط ضد البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم الشارقة على خلفية الشكوى التي رفعها الأخير إلى «الانضباط» أيضاً بعد المناوشات التي جرت بين اللاعبين في مباراة الشارقة والنصر في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، والتي اتهم ويلتون على أثرها تيجالي بأنه وجه كلمات عنصرية له.

وحسب الشكوى فان تيجالي استند إلى كلمات غير لائقة وجهها ويلتون له خلال منشور عبر حسابه في «انستغرام».

وكانت لجنة الانضباط وخلال اجتماعها السابق لعرض شكوى ويلتون منحت تيجالي مهاة أسبوعين للرد.

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