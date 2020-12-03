شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة يشجع على بيع ميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرّ الرئيس المؤقت لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم كارليس توسكيتس أنه كان ليبيع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف الماضي لو كان في سدّة الرئاسة.

وأخطر ميسي الإدارة في 25 أغسطس/آب الماضي برغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني، إلا ان النادي أجبره على البقاء لوجود الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو، ما أجبره على البقاء لعدم رغبته في اللجوء إلى القضاء مع نادي الطفولة.

وبدءًا من يناير/ كانون الثاني المقبل، سيكون ميسي قادراً على إجراء محادثات مع أي نادٍ ويرحل عن ملعب «كامب نو» عندما ينتهي عقده في يونيو 2021، حيث من المتوقع أن يحاول مانشستر سيتي مجدداً الحصول على خدماته.

وقال توسكيستس الذي يشغل منصب الرئاسة مؤقتًا بعد استقالة جوسيب بارتوميو لإذاعة «راك 1» الكتالونية إنه «من وجهة نظر اقتصادية، لكنت بعتُ ميسي في الصيف. الأمر كان مرغوباً اقتصادياً».

وتابع أن «رابطة الدوري الإسباني تفرض سقفاً للأجور، الأمر الذي كان ساعدنا».

في سياق آخر، لم ينفِ توسكيتس إمكانية عودة البرازيلي نيمار إلى برشلونة بعدما أعرب الأخير عن رغبته باللعب إلى جانب الأرجنتيني مجدداً.

وقال توسكيتس «إذا أتى كلاعب حر، قد يكون ذلك ممكنًا، ولكن إذا لم نبع لاعبين، لن نكون قادرين على إبرام الصفقات. لن يكون ذلك ممكناً، إلا إذا قام الرئيس المقبل بأعجوبة».

وكشف توسكيتس أن الوضع المالي لبرشلونة كان «مقلقًا، سيئًا جدًا ولكن هناك أمل».

وتابع «في يناير، لن يتقاضى اللاعبون أجورهم ولكن الأمر ليس مقلقاً. يتحصّل اللاعبون على دفعتين كبيرتين عادة في يناير ويوليو. تم إرجاء ذلك، وكذلك الإضافات والمكافآت».