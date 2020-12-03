شكرا لقرائتكم خبر عن بانيجا يعتذر لإهداره ركلة جزاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قدم الأرجنتيني إيفر بانيجا كابتن فريق الشباب السعودي اعتذاره عن إهداره ركلة جزاء في مباراة الشباب والاتحاد لحساب ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال بانيجا القادم من نادي إشبيلية الإسباني مقابل عقد كبير«أشعر بالحزن على نتيجة المباراة، خرجنا بتعادل بطعم الخسارة، كنا الأقرب للفوز لكننا لم نفعل».

وأضاف: صحيح أضعت ركلة الجزاء وأتحمل المسؤولية وأعتذر لزملائي لكنني لن أتذمر لأن هذه كرة القدم وهي تستمر وهناك مباراة قادمة وبإمكاننا التعويض.

واعتبر بانيجا الذي ساهم في فوز إشبيلية بلقب «يوروبا ليج» في الصيف ان وجوده ضمن أفضل 50 لاعباً في أوروبا لاختيار التشكيلة المثالية ثمرة لما قدمه طوال 13 سنة في الدوريات الأووربية، بيد أنه أكد بأن الأهم لديه هو المباراة القادمة مع فريق الشباب.

وفي ردود الفعل بعد نفس المباراة ابدى حامد البلوي المدير التنفيذي لفريق الاتحاد انزعاجه من أداء حكم المباراة العماني أحمد الكاف، وقال«توقعت أن يظهر الحكم بصورة أعلى لكنه لم يكن بمستوى المباراة، جميع القرارات على الاتحاد حتى عندما يراجع اللقطات كان يفعل فقط ضد الاتحاد، لم نشاهده يراجع هدف الشباب الثاني رغم وجود خطأ لمصلحة عمر هوساوي، وركلة الجزاء التي احتسبها مقارنة بمثلها في الدوري السعودي ليست صحيحة، ونفس الحالة حصلت لمصلحة النصر أمام الشباب دورياً ولم تحتسب وضد الاتحاد حسبت».

واكد البلوي رضاه عن أداء المدرب كاريلي وعدم التفكير باستبداله.

وكانت المباراة قد شهدت تحولات مثيرة بداية من تقدم الاتحاد في الدقيقة 10 عن طريق رومارينهو ثم عودة الشباب مطلع الشوط الثاني عن طريق كريستيان خوانكا (49) قبل أن يتقدم بواسطة المدافع ايغور (79) لكن ردة الفعل الاتحادية كانت سريعة فعاد عن طريق رودريجيز (81).

وسيلتقي الفريقان من جديد في 4 يناير /كانون الثاني في جدة لحسم التأهل إلى النهائي المنتظر في فبراير/شباط بمدينة الدار البيضاء وذلك أمام الفائز من الرجاء والإسماعيلي.