شكرا لقرائتكم خبر عن 250 مليون إسترليني لإنقاذ الأندية الإنجليزية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت رابطتا الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإنجليزي لكرة القدم على حزمة إنقاذ لإنهاء أشهر من عدم اليقين لدى أندية الدرجات الدنيا التي تكافح مالياً خلال الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي أن أندية الدرجتين الثالثة والرابعة ستحصل على منح بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (67 مليون دولار) بواقع 30 مليون جنيه للثالثة و 20 مليون جنيه للرابعة.

فيما التزمت رابطة الدرجة الممتازة بتأمين قرض بقيمة 200 مليون جنيه لأندية الدرجة الثانية.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات بين الرابطتين اللتين تعرضتا للانتقاد لفشلهما في التوصل إلى اتفاق.

وكانت الحكومة دعت باستمرار رابطة الـ«بريميرليج» إلى مساعد رابطة الدوري الإنجليزي.

وقال رئيس رابطة الدوري ريك باري «كان هدفنا الشامل طوال هذه العملية هو ضمان نجاة جميع أندية الرابطة (الدرجتين الثالثة والرابعة) من التأثير المالي للوباء».

وسيتم توزيع 30 مليون جنيه استرليني على أندية الدرجة الثالثة الـ24، فيما سيقسم 20 مليوناً على أندية الدرجة الرابعة (24 فريقاً).

وستدفع رابطة الدوري الممتاز 30 مليون جنيه بشكل فوري للمساعدة في تغطية الإيرادات المفقودة من مداخيل المباريات.

ويمكن تقديم طلبات المنح المرصودة من قبل الأندية المحتاجة، مع لجنة تحكيم مشتركة بين رابطة الدوري الممتاز والدوري الإنجليزي حول الأحقية.

كما التزمت رابطة الدوري الممتاز بتغطية ما يصل إلى 15 مليون جنيه إسترليني كفوائد ورسوم ترتيب لتمكين الحصول على قرض بقيمة 200 مليون لأندية الدرجة الثانية.

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