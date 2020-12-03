شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب: مصر حققت إنجازات كبيرة فى ملف حقوق ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للأشخاص ذوى الإعاقة بمناسبة يومهم العالمى الذى يحل اليوم الخميس الموافق الثالث من ديسمبر، كما تتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل لهذه الشريحة إنصافا لها وسعيا لنيل حقوقها.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية في ملف حصول هذه الشريحة على حقوقها في مجالات الحياة المختلفة بداية من التشريع بما تضمنه دستور مصر من مواد تقر حقوق ذوي الإعاقة، وبما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من حقوق وتحقيق خطوات ملموسة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيا.

وأضافت تنسيقية الأحزاب، أن الأمم المتحدة تسلط فى احتفالاتها باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة 2020 الضوء على حقيقة أن ذوى الإعاقة وكبار السن فى العالم هم من بين الأكثر تضررًا من فيروس كورونا (كوفيد - 19) من حيث عدد الوفيات، وأن إدراج منظور الإعاقة سيؤدى إلى جهود أعم نفعا فيما يتصل بالتصدى للجائحة والتعافى منها.