شباب الصحفيين المصريين تكشف تفاصيل دخول محمد ناصر مصحة نفسية في تركيا

الخميس 3 ديسمبر 2020

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن المذيع الإخواني إسلام عقل بقناة وطن الهارب إلي اسطنبول تزوج من الأردنية الحاصلة على الجنسية التركية بوكالة أنباء الأناضول احسان الفقيه.. مؤكدة الجبهة علي أنة بعد الزواج تم اكتشاف وقوع محمد ناصر الشهير بكناريا في غرامها من طرف واحد مما أدى لاصابتة بحالة نفسية سيئة دخل على إثرها احدي المصحات النفسية في تركيا.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: ان اسلام عقل خريج مدرسة جماعة الإخوان الإرهابية بالوراثة من والدة الراحل عثمان عقل عضو مجلس النواب عن الجماعة الإرهابية عن محافظة الشرقية..فتربي على الكذب والفبركة وإطلاق الشائعات وبث الفتن كما تعلم من والدة الذي غرز فية أن هذه الصفات منهج عمل ودستور حياة جماعة الإخوان.

أضاف طوالة أن اسلام عقل التحق في منتصف 2012 بالعمل في قناة مصر 25 التي أطلقتها الجماعة الإرهابية ثم هرب إلى تركيا مع العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد ليستكمل مسيرة الادعاءات الكاذبة ضد الدولة لتشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.

أشار رئيس الجبهة إلي ان اسلام عقل ومن على شاكلته باعوا وطنهم وعرضهم وارتموا في احضان الشياطين والسفاحيين بحثا عن الدولارات الحرام وتحقيق مصالح شخصية ومكاسب مادية وزيادة حساباتهم في البنوك.