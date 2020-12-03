شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع التوبيخ .. تركيا تتلقى إهانات في لقاء حلف الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل

• بومبيو : أنقرة أخطأت في إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا مقابل المال

ذكر دبلوماسيون ومسؤولون أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استغل اجتماعه الأخير في حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع ليوجه انتقادات شديدة لتركيا، قائلا إن شراءها منظومة أسلحة روسية "هدية" لموسكو.

وقال الدبلوماسيون والمسؤولون الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم نظرا لسرية المباحثات إن بومبيو قال خلال الاجتماع الذي انعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الثلاثاء إن تركيا تقوض أمن حلف الأطلسي وتوجد حالة من عدم الاستقرار في شرق البحر المتوسط في نزاع مع اليونان وقبرص الدولة غير العضو بالحلف على موارد الغاز.

وأبلغ بومبيو نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بأن تركيا أخطأت في إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا مقابل المال، وهو ما خلصت إليه وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير في يوليو ، وأيضا إلى الصراع في إقليم ناجورنو قره باغ.

وقال الدبلوماسيون إن حديث بومبيو دفع حلفاء آخرين في الاجتماع، ومن بينهم فرنسا واليونان وحتى لوكسمبورج الصغيرة، إلى توبيخ تركيا وحدا كذلك بجاويش أوغلو إلى توجيه اتهامات مضادة تتسم بالتحدي.

ونقل دبلوماسي عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان القول إن وحدة الحلف "غير ممكنة إذا قلد حليف الأفعال الروسية"، في إشارة إلى تأجيج موسكو الحروب بالوكالة بإرسالها مرتزقة.