القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الخارجية الأمريكية، الخميس، إن البيت الأبيض أصدر قواعد جديدة تفرض قيودا على سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني للولايات المتحدة.
وبحسب بيان للخارجية الأمريكية فإن هذه القواعد تخفض الحد الأقصى لصلاحية تأشيرات الدخول بي1 وبي 2 لأعضاء الحزب وأفراد عائلاتهم الأقربين من عشر سنوات إلى شهر واحد.
وتُمنح تأشيرة الزيارة بي 1 وبي 2 للأشخاص المسافرين إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت للأعمال أو للترفيه أو العلاج.
كانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن هذه الخطوة تأتي ضمن تحرك مستمر لحماية الولايات المتحدة من "التأثير الخبيث" للحزب الشيوعي الصيني.
وتفاقمت أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى إغلاق متبادل لقنصليات في البلدين ومزيد من تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تقلل امتيازات أعضاء الحزب الشيوعي الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.