واشنطن تقلل امتيازات أعضاء الحزب الشيوعي الصيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الخارجية الأمريكية، الخميس، إن البيت الأبيض أصدر قواعد جديدة تفرض قيودا على سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني للولايات المتحدة.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية فإن هذه القواعد تخفض الحد الأقصى لصلاحية تأشيرات الدخول بي1 وبي 2 لأعضاء الحزب وأفراد عائلاتهم الأقربين من عشر سنوات إلى شهر واحد.



وتُمنح تأشيرة الزيارة بي 1 وبي 2 للأشخاص المسافرين إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت للأعمال أو للترفيه أو العلاج.

كانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن هذه الخطوة تأتي ضمن تحرك مستمر لحماية الولايات المتحدة من "التأثير الخبيث" للحزب الشيوعي الصيني.

وتفاقمت أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى إغلاق متبادل لقنصليات في البلدين ومزيد من تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.