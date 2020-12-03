إعلام عبري: لقاء بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والأردني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن لقاء بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والأردني عقد اليوم الخميس في الجانب الأردني من معبر جسر الملك حسين

وقال موقع "واللا" الإخباري العبري، إن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي التقى نظيره الأردني أيمن الصفدي في أول لقاء على هذا المستوى من فترة طويلة.



ويأتي اللقاء بعد أيام من لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة العقبة الأردنية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ولم تعلن إسرائيل أو الأردن، رسميا عن لقاء أشكنازي والصفدي.

وكانت العلاقات الأردنية - الإسرائيلية شهدت توترا إثر إعلان إسرائيل منتصف العام الجاري عزمها ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية بما فيها غور الأردن.

وقال موقع "واللا": "عقد الاجتماع على خلفية فتور كبير في العلاقات بين إسرائيل والأردن في السنوات الأخيرة ، بسبب الجمود في عملية السلام مع الفلسطينيين ، وخطة ترامب ونية الضم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "كان أشكنازي أبرز المعارضين لخطة نتنياهو للضم، وفور تشكيل الحكومة، أوضح تحفظاته على الضم، سواء في المحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أو في المحادثات مع مستشاريه".

وتابع: "عندما تم توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات، قال أشكنازي عدة مرات إن الحكومة الإسرائيلية انتقلت من سياسة الضم إلى سياسة تجديد عملية السلام، بل دعا الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات عدة مرات".

وأشار إلى أنه "قال وزير الخارجية الأردني الصفدي، الأربعاء، في مؤتمر لمعهد أبحاث إيطالي حول الشرق الأوسط، إنه يأمل أن تستفيد إسرائيل من اتفاقيات السلام مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين لدفع عملية السلام مع الفلسطينيين".