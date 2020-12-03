الإليزيه: ماكرون يستقبل السيسي في زيارة رسمية الإثنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يبدأ الأحد زيارة دولة إلى فرنسا تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة ماكرون إلى مصر في كانون الثاني/يناير 2019، وتهدف إلى تعميق العلاقات بين باريس والقاهرة "الشريك الاستراتيجي" وذات الدور "المحوري للاستقرار في الشرق الأوسط"، وفق المصدر نفسه.

