كيف ودع سكان مدينة نيويورك الأمريكية «إيفانكا ترامب»

استيقظ سكان مدينة نيويورك الأمريكية ليجدوا الكثير من المنشورات المعلقة على الجدران، التي تطالب برحيل إيفانكا ترامب من المدينة مؤكدين أنها شخص "غير مرغوب به".

وظهرت سلسلة من ملصقات حملت عنوان "غير مرغوب" في جميع أنحاء مدينة نيويورك خصوصا في منطقة مانهاتن.

وكتب على المنشورات التي علقت على جدران المدينة وعلى الأعمدة "إيفانكا ترامب... غير مرغوب فيها بمدينة نيويورك".

ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن أحد أصدقاء إيفانكا السابقين، أن "السيدة إيفانكا ترامب ستواجه تجنبا من النخبة الاجتماعية في منهاتن في حال عودتها إلى المدينة".

وواجهت ابنة دونالد ترامب انتقادات شديدة لعدم محاولتها منع والدها من تنفيذ سلسلة من السياسات المثيرة للجدل، بما في ذلك قضية فصل الأطفال على الحدود الأمريكية.

وبحسب الصحيفة فقد قال سكان المنطقة: "كل شخص يحترم نفسه أو مهنته أو أخلاقه أو يحترم الديمقراطية، أو لا يريد أصدقاؤه ألا يشعروا بالخجل منه في الحياة الخاصة والعامة - سيبتعد عن الأمر".

وشغلت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منصب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مع زوجها، وكان لها ولزوجها دور كبير في السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية.