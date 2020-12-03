شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى ومصابون في "انفجار ضخم" غرب بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أصيب أشخاص عدة بعد وقوع انفجار كبير في منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي في ضاحية بمدينة بريستول البريطانية بجنوب غرب البلاد اليوم الخميس.

وذكرت أجهزة الطوارئ أنه جرى استدعاءها إلى الموقع في إيفونموث بعد تلقي العديد من التقارير بوقوع دوي هائل. وقال الناطق باسم جهاز إيفون للطوارئ والإنقاذ : "نؤكد هنا وقوع العديد من الإصابات في الموقع" رغم أنها لم تتمكن من تأكيد عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا. وقال : "انضم إلينا في الموقع شرطة إيفون وسومرست وخدمة الإسعاف". وأظهرت الصور التي التقطتها وكالة "برس أسوسيشن" من الموقع خزانا كبيرا ذا سطح مدمر.

وقال شاهد عيان : كانت هناك "مروحية تبحث عن أشخاص مفقودين" مضيفا " لقد سمعت الصوت فأنا أعمل بجوار المبنى في مخزن آخر. وبعد عشر دقائق رأيت المروحية قادمة والشرطة".