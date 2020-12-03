شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يبحث آفاق التعاون مع رئيس النواب المصري والان نبدء بالتفاصيل

استقبل اليوم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بمقر مجلس النواب بالقاهرة.

وجدَّد الدكتور علي عبدالعال التهنئة لصاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، مضيفاً أن انتخاب معاليه بالتزكية يؤكد ما يتمتع به أبناء البحرين الشقيقة من كفاءات وخبرات متميزة لتولي مختلف المسئوليات والمناصب الدولية الرفيعة.

وثمَّن رئيس مجلس النواب المصري الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في نصرة القضايا العربية والدفاع عن مصالح الشعوب العربية، ومشدداً على أن الأولوية الحالية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الأمة العربية يجب أن تكون لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك.

من جانبه، استعرض رئيس البرلمان العربي الملامح الرئيسية لخطة العمل الجديدة للبرلمان العربي، مشيراً إلى إنشاء مركز للدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي في إطار توجه البرلمان نحو تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية خدمةً لقضايا الأمة العربية، ومضيفاً أن البرلمان العربي بصدد استحداث لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، وهو ما أشاد به الدكتور علي عبدالعال، معتبراً أن استحداث هذه اللجنة بالبرلمان العربي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون من مجلس النواب المصري والبرلمان العربي في مجال مكافحة الإرهاب في ضوء إنشاء مجلس النواب المصري للجنة لمكافحة الإرهاب العام الماضي، كما ستؤسس لشراكة فعَّالة بين البرلمان العربي والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا الموضوع، وهو ما سيُمثل قيمة مضافة للجهود العربية المبذولة في مواجهة هذه الظاهرة.