”الخليج 365” تكشف تركيبة مجلس الحكم الجديد بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، على تشكيل مجلس من 28 عضوا بين شركاء حكم الفترة الانتقالية بالبلاد.
ويختص المجلس المكون بين الحكومة، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية، بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية.
ووفق مصادر لـ"الخليج 365"، استنادا إلى نص القرار، فإن نصيب المكون العسكري 6 أعضاء، و13 لقوى الحرية والتغيير، و9 للجبهة الثورية، إضافة إلى البرهان رئيسا للمجلس.
وأوضحت المصادر، مفضلة عدم ذكر هويتها، أن المجلس برئاسة البرهان وعضوية الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق إبراهيم جابر، والفريق عبدالرحيم دقلو، ونائب المجلس رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، من المكون العسكري.
ولفتت إلى أن أعضاء قوى الحرية والتغيير هم: عمر الدقير، علي الريح السنهوري، طه عثمان، محمد ناجي الأصم، فضل الله برمة ناصر.
وأيضا: مريم الصادق، بابكر فيصل، حيدر الصافي، كمال بولاد، يوسف محمد زين، جمال إدريس، معاوية شداد ومحمد فريد.
أما أعضاء المجلس من الجبهة الثورية، فهم: الهادي إدريس، مالك عقار، جبريل إبراهيم، مني أركو مناوي، الطاهر حجر، خميس ابكر، التوم هجو، بالإضافة إلى عضوين ممثلين لمسار سلام شرق السودان.
ونصت المادة 80 في التعديلات التي تم إدخالها في المواءمة بين اتفاقية السلام والوثيقة الدستورية، على إنشاء مجلس شركاء الحكم يتكون من الحرية والتغيير، والمكون العسكري ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية.
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