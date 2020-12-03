إيران "مستعدة" لتبادل مزيد من السجناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت إيران عن استعدادها للدخول في عمليات تبادل أخرى للسجناء بعد عملية مبادلة أكاديمية أسترالية بـ3 إيرانيين كانوا محتجزين بالخارج.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمؤتمر دبلوماسي إيطالي عبر رابط فيديو، الخميس: "بوسعنا دوما أن نكون جزءا من ذلك، هذا في صالح الجميع.. طهران على استعداد للمبادلة، نستطيع القيام بذلك غدا ويمكن أن نقوم بذلك اليوم".

وكانت كايلي مور جيلبرت، متخصصة في سياسات الشرق الأوسط بجامعة ملبورن، تقضي عقوبة السجن 10 سنوات بتهمة التجسس عندما جرى إطلاق سراحها في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.



وفي الوقت نفسه أفرجت تايلاند عن ثلاثة إيرانيين كانوا معتقلين في سجونها.

وألقى الحرس الثوري الإيراني القبض على العشرات من مزدوجي الجنسية خلال الأعوام الأخيرة، ووجهت إلى معظمهم اتهامات بالتجسس.

ويتهم نشطاء حقوقيون إيران باستخدام مزدوجي الجنسية كأدوات تفاوض، وهو الأمر الذي تنفيه طهران.

وقال ظريف إنه يجري احتجاز العديد من الإيرانيين "بطريقة غير قانونية" في سجون الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا.





وعند سؤاله عما إذا كان يمكن للعالم أن يتوقع المزيد من عمليات التبادل، أجاب: "يمكنني أن أقول لكم بشكل قاطع إنه يمكننا ذلك. في الحقيقة هناك عدة مقترحات تطرحها إيران على الطاولة"، ولم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

ووصلت الأكاديمية (33 عاما) إلى أستراليا، الجمعة الماضية، بعد أن أمضت أكثر من 800 يوم محتجزة في إيران.

وكان تم إلقاء القبض على المحاضرة في الدراسات الإسلامية بجامعة ملبورن، في طهران في سبتمبر/أيلول عام 2018 بعد المشاركة في مؤتمر أكاديمي.