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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلص استطلاع للرأي إلى تراجع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان لأدنى مستوى، وذلك في ظل أزمة تتعلق بالمدعي العام في البلاد. وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن استطلاعا لهيئة ريالميتر أظهر تراجع شعبية مون إلى 37.4% مقارنة بـ43.8% الأسبوع الماضي. ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الكورية الجنوبية الإطاحة بالمدعي العام يون سيكوك يول من منصبه، عقب أن بدأ تحقيقات بشأن اتهامات فساد لأفراد من الدائرة المقربة لمون. ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الكورية الجنوبية الإطاحة بالمدعي العام يون سيكوك يول من منصبه، عقب أن بدأ تحقيقات بشأن اتهامات فساد لأفراد من الدائرة المقربة لمون.

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