شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة تتعلق بإيران على كيان وفرد، بينما تواصل واشنطن زيادة الضغط على طهران خلال شهور الرئيس دونالد ترامب الأخيرة في السلطة.

وجاء على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، أن العقوبات استهدفت مجموعة شهيد ميسامي المرتبطة بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي، إضافة إلى فرد.

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